Zahl der Firmenpleiten steigt: Droht eine Insolvenzwelle?

Zahlen steigen bereits seit Jahresanfang - bekannte Namen darunter

Wirtschaftsforscher schrauben ihre Erwartungen fürs laufende Jahr deutlich nach unten - und warnen vor den Risiken eines veränderten gesellschaftlichen Klimas. 28.09.2023 | 2:03 min

Für die kommenden Monate keine Besserung in Sicht

Die Immobilienbranche steckt wegen stark gestiegener Zinsen und Baukosten in der Krise. Auch unter Deutschlands Krankenhäusern zeichnet sich eine Verschärfung der Lage ab. Innerhalb eines knappen Jahres ist 26 Trägern mit insgesamt 34 Krankenhäusern das Geld ausgegangen. Die Insolvenzen bedeuten bislang in der großen Mehrheit der Fälle nicht die Schließung, aber sehr viele Häuser sind in Not.