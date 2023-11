Mehr Firmenpleiten in Deutschland - was dahinter steckt

Inflation, Kaufzurückhaltung und hohe Energiepreise machen den Firmen in Deutschland immer mehr zu schaffen.

Knapp 14 Prozent mehr Insolvenzanträge

Nach jüngsten amtlichen Daten zeigt der Trend bei den Firmenpleiten weiter nach oben. Die Zahl der beantragten Insolvenzverfahren lag im August um 13,8 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte . Im Juli hatte es einen Anstieg um 23,8 Prozent gegeben.

Energieintensive Unternehmen in Deutschland kämpfen um ihre Existenz. Die Ampel streitet über Ansätze, scheint aber keine Lösungen zu finden. 04.07.2023 | 3:09 min

Endgültige Zahlen liegen dem Bundesamt inzwischen für das erste Halbjahr 2023 vor: In den sechs Monaten meldeten die Amtsgerichte hierzulande 8.571 Unternehmensinsolvenzen und damit 20,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger bezifferten die Gerichte den Angaben zufolge auf rund 13,9 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2022 waren es rund 8,2 Milliarden Euro.

Hohe Energiepreise, viel Bürokratie und ein Mangel an Fachkräften. In Deutschland sei die Lage für Unternehmen aktuell fatal, klagen Wirtschaftsverbände 13.08.2023 | 2:26 min

Jonas Eckhardt von der Beratungsgesellschaft Falkensteg ordnet in einer Ende August vorgelegten Analyse ein:

"Zudem gibt es noch einen Nachholeffekt aufgrund der umfangreichen staatlichen Hilfen in den vergangenen zwei Jahren, die inzwischen ausgelaufen sind und viele Unternehmen am Leben hielten", so Eckhardt weiter.