Multiple Chemikaliensensibilität: Diagnose oft schwierig

Von einem Tag auf den anderen reagieren die Betroffenen von MCS mit starken körperlichen Symptomen, sobald sie in Kontakt mit bestimmten Chemikalien kommen. Eine breite Palette von Substanzen kommt dabei als Auslöser in Frage. Das können bestimmte Inhaltsstoffe in Baumaterialien, Lösungs- und Reinigungsmitteln oder künstliche Duftstoffe sein.