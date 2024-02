Säure-Basen-Haushalt: Balance ohne Nahrungsergänzungsmittel

pH < 7: sauer

pH = 7: neutral

pH > 7: basisch

Der pH-Wert gibt an, wie sauer oder basisch eine wässrige Lösung ist. Die pH-Skala reicht von 0 (stark sauer) bis 14 (stark basisch).Der pH-Wert ist in den verschiedenen Körperflüssigkeiten des Menschen unterschiedlich. So liegt zum Beispiel im Magen ein stark saurer pH-Wert von 1,5 bis 2 vor. Blut dagegen besitzt einen pH-Wert von etwa 7,4 und Urin hat einen pH-Wert von ungefähr 6. Der Säuregehalt des Urins schwankt natürlicherweise in Abhängigkeit von der Ernährung und der Tageszeit.