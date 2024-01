Fußpilz: Symptome erkennen und richtig behandeln

Ist das Immunsystem geschwächt, kann Fußpilz zu einem Problem werden. Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, sind zum Beispiel eine Risikogruppe, denn die Krankheit unterdrückt die Immunabwehr. "Wenn man dann Fuß- oder Nagelpilz hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, das diabetische Fußsyndrom zu bekommen“, sagt Dermatologe Pietro Nenoff. Dabei können offene, schlecht heilbare Wunden auftreten. Das Risiko für Komplikationen gibt es bei allen chronischen Krankheiten, sagt Podologin Sindy Burow. Auch in der Schwangerschaft steige dieses Risiko an.