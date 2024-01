Kontaktallergie: Warum die Haut in Händen und Gesicht juckt

Experten in ganz Europa haben in den letzten Jahren einen starken Anstieg der Kontaktallergien gegen Methylisothiazolinone (MI) beobachtet. Das Konservierungsmittel wirkt gegen Pilze und Bakterien. 2017 hat die EU -Kommission Methylisothiazolinon in Kosmetika verboten, die länger auf der Haut bleiben. In abwaschbaren Kosmetikprodukten wie Shampoos und Duschgelen dürfen MI aber enthalten sein. Der Stoff ist auch in vielen Reinigungsmitteln enthalten.