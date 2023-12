Verbrennung und Verbrühung bei Kindern behandeln: Was tun?

Ein Kaminfeuer, ein offenes Kerzenlicht , eine Tasse heißer Tee : In diesen Wochen ist es zu Hause wieder schön gemütlich. Doch was Gemütlichkeit bringt, birgt auch Gefahren. Oft kommt es zu Unfällen mit Kindern, weil sie heiße Gegenstände berühren oder sich mit heißen Flüssigkeiten übergießen. Auch an Silvester steigt die Unfallgefahr, insbesondere durch Feuerwerkskörper