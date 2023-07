Jo Schück mit Caroline Wahl im Sommerbad am Insulaner in Berlin

Quelle: Anna-Lena Weber

Das Pulsierende des Freibads nutzen derzeit auffällig viele Schriftsteller*innen als Inspiration für ihre Romane: Arno Frank lässt in "Seemann vom Siebener" Menschen, die sich seit jeher kennen, nach vielen Jahren erneut in einem kleinen Provinzfreibad zusammenkommen. Caroline Wahl schreibt in ihrem Debütroman "22 Bahnen" eine tragische Coming of Age-Geschichte, in der die Protagonistin regelmäßig ins Freibad geht, um dort ihren Kummer wegzuschwimmen. Übers Schwimmen schreibt auch Kristine Bilkau in "Wasserzeiten" - zwölf Texte über ihre persönlichen Erfahrungen im Wasser sowie die gesellschaftliche Bedeutung des Schwimmens.