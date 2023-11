Naturkosmetik: Sind natürliche Nagellacke weniger schädlich?

Öko-Lacke versprechen, weniger schädliche Stoffe als herkömmliche Nagellacke zu enthalten. WISO hat drei Nagellacke auf Haltbarkeit und Inhaltsstoffe gecheckt. 04.09.2023 | 7:16 min

Nagellack auf Pflanzen- oder gar Wasserbasis: Das ist ein neuer Trend in der Kosmetikbranche. Immer mehr Marken ziehen mit und bringen vermeintlich ökologischere und weniger schädliche Nagellacke auf den Markt.

Nagellack als Abfallprodukt der Autoindustrie

Nagellack gibt es seit den 1930ern Jahren und ist genau genommen der Autoindustrie zu verdanken. Die Revson-Brüder bedienten sich der Technologie, Pigmente für Lacke nutzbar zu machen und kreierten 1932 den ersten Nagellack, zusammen mit dem Chemiker Charles Lachmann. So wurde die Marke Revlon geboren.

Ist Nagellack schädlich?

Was an Autos keinen Schaden anrichtet, kann für den menschlichen Organismus und die Umwelt aber durchaus bedenklich sein. Lange galt der Nagel als undurchlässige Hornplatte. Inzwischen ist jedoch klar, dass das Horn des Nagels sehr wohl durchlässig ist. Schädliche Stoffe können zudem auch über die angrenzende Haut und die Atemwege in den Körper gelangen.