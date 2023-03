Bei Mikroplastik liegt der Fokus oft auf den Ozeanen. Doch auch im Süßwasser kommen die Stoffe vor. Dieses Problem haben Forschende gerade auf einer dreitägigen Konferenz diskutiert. Die Empfehlungen der Experten an die Politik sollen in die UN-Wasserkonferenz einfließen, die Ende März in New York stattfindet. Koordinator der von der Unesco mitorganisierten Konferenz war Umweltforscher Christian Laforsch von der Universität Bayreuth. Er erklärt, was die Kleinstteilchen so gefährlich macht: