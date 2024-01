Abnehmen durch Diätdrinks: Die Getränke im Öko-Test

In elf Drinks kritisiert Öko-Test die gemessenen Gehalte an gesättigten Mineralölkohlen-wasserstoffen (MOSH/ MOSH¬Analoge). In sieben davon sind sie so hoch, dass Öko-Test sie als stark erhöht bezeichnet und deshalb vier Noten abzieht. Gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe, die beispielsweise durch Schmieröle aus dem Produktionsprozess in Lebensmittel gelangen, können sich im menschlichen Fettgewebe, in Leber Milz und Lymphknoten mit bislang ungeklärter Folge anreichern.