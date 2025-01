Jetzt, am Anfang des Jahres, sind sie voll: Die Zeitschriften mit den neusten Diäten und die Sportstudios mit übermotivierten Neu- und Wiedereinsteigern, die ihre Weihnachtspfunde wieder loswerden wollen. Tatsächlich melden sich jedes Jahr 30 Prozent aller Neukunden in Fitnessstudios in den ersten sechs Wochen des Jahres an, so der Branchenverband der Deutschen Fitnessbranche DSSV. Abnehmen ist jedes Jahr einer der meist genannten Neujahrsvorsätze . Und tatsächlich sind die Zahlen besorgniserregend: Fast die Hälfte der Erwachsenen gilt in Deutschland als übergewichtig.