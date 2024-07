Zuckersteuer, Quengelware und Frühstücksrichtlinie

In Großbritannien wurde eine Zuckersteuer eingeführt, welche auch in Deutschland immer wieder gefordert wird. Dahinter verbirgt sich eine gestaffelte Abgabe für Zucker in zuckerhaltigen Getränken. Ab fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter beträgt die Steuer 18 Pence (ca. 22 Cent) pro Liter, ab 8 Gramm Zucker erhöht sich die Abgabe auf 24 Pence (ca. 30 Cent) pro Liter.Die Briten kaufen durch die Steuer zwar nicht unbedingt weniger zuckerhaltige Getränke, aber um die Steuer zu umgehen, senken die Getränkehersteller den Zuckeranteil in ihren Produkten. Das hat sich seit der Einführung der Abgabe eindeutig gezeigt. 2019 waren nur noch in 15 Prozent der im Supermarkt angebotenen Getränke mehr als fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter. 2015 waren es noch 49 Prozent. Eine Studie der Universität Cambridge legt außerdem nahe, dass sich seit der Einführung der Zuckersteuer auch das relative Risiko für Fettleibigkeit bei Jugendlichen verringert hat.