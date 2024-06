Sojasauce: Ob hell oder dunkel, worauf es beim Kauf ankommt

Auch wenn angesichts des hohen Salzgehalts von Sojasauce Bedenken entstehen können, sagt Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung: "Der Genuss von Sojasauce während der Schwangerschaft ist unbedenklich." Wer Sojasauce in der Schwangerschaft also in Maßen genießt, hat keine Konsequenzen zu befürchten.