Wie Abnehmspritzen Schwangerschaften fördern können

Studien an Tieren haben in einigen Fällen Hinweise auf embryonale Fehlbildungen gegeben. Ob diese Beobachtungen auf Menschen übertragen werden können, ist laut Frank Louwen jedoch nicht geklärt. Studien am Menschen geben bislang keinen Anhaltspunkt zu großer Sorge. Allerdings beruhen sie auf relativ kleinen Fallzahlen und sind in ihrer Aussagekraft begrenzt. International soll jedoch über sogenannte Registerstudien in größerem Umfang genau beobachtet werden, welche Effekte diese Medikamente bei Frauen in der Schwangerschaft haben können.