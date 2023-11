Babys erste Nahrung: Was rund ums Stillen zu beachten ist

Wenn möglich, sollte die Flasche sehr dosiert eingesetzt werden. Kurzfristig und vorübergehend kann die Mutter eine Saugverwirrung umgehen, indem sie versucht, das Baby mit Hilfe einer Spritze oder einem speziellen, flexiblen Becher zu füttern. So kann das Baby mit Hilfe der Eltern versuchen, vorsichtig die Milch zu "schlecken". Diese alternativen Methoden am besten auch mit einer Hebamme besprechen. "Wenn es darum geht, mehr Freiheit zu bekommen und dann die Flasche geben zu wollen, wartet man am besten sechs bis acht Wochen, bis sich das Stillen so richtig etabliert hat und bietet dann die Hilfsmittel an", empfiehlt Annkathrin Rinke.