Studie: Weltweite Geburtenrate wird bis 2100 weiter sinken

Immer weniger Kinder, fast überall? Laut einer neuen Studie in der Fachzeitschrift "The Lancet" hat sich die durchschnittliche weltweite Geburtenrate von 1950 bis 2021 mehr als halbiert. Schon für 2050 prognostiziert das Forscherteam eine weltweite Geburtenrate von 1,83 Kindern pro Frau. Damit würde auch die Weltbevölkerung schrumpfen.

Diese Entwicklung werde "weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen" haben, heißt es in der Studie der US-Forschungseinrichtung "Institute for Health Metrics and Evaluation". Die Bevölkerung "in den Ländern mit höherem Einkommen altert", die Zahl der Arbeitskräfte werde dort weiter sinken. Gleichzeitig nehme "der Anteil der Lebendgeburten in den ohnehin schon ärmsten Regionen der Welt" zu.