Deutlich weniger Neugeborene in Deutschland

Vergleichbare Angaben zur Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer im Jahr 2022 sind derzeit für einige nordeuropäische Staaten verfügbar. So sank die Geburtenziffer nach Angaben der Human Fertility Database des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Dänemark um 10 Prozent sowie in Norwegen und in Schweden um jeweils 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit in einem ähnlichen Ausmaß wie in Deutschland.