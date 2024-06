Wiedereinstieg nach Elternzeit: Familie und Job vereinbaren

Nach der Geburt dreht sich erst einmal alles um das Kind, doch die Arbeitswelt läuft weiter. Wie der Wiedereinstieg in den Job funktioniert.

Die erste Zeit mit einem Neugeborenen ist für alle Beteiligten eine besondere - alles dreht sich ums Kind. Nach der Elternzeit geht es jedoch für die meisten Berufstätigen zurück in den Job. Die Rückkehr kann eine Herausforderung sein, nicht nur weil sich die Berufswelt schnell verändert

Langfristig denken und Finanzielles im Blick behalten

Einen guten Plan für die Elternzeit und was danach kommt, sollte man im Vorfeld erstellen - im Fokus steht neben dem Finanziellen wie man sich als Paar aufteilt: "Wie sehen die Finanzen aus, wer übernimmt wie viel Erwerbsarbeit, wer übernimmt wie viel Sorgearbeit , wer kann und will von außen bei der Kinderbetreuung unterstützen?", nennt Meret Matthes, Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Punkte, die zu klären sind.

Mit der Rückkehr aus der Elternzeit hat man wieder Anspruch auf einen Arbeitsplatz, wie er im Arbeitsvertrag vertraglich festgehalten ist. Das bezieht sich auf den Arbeitsumfang, Arbeitsort und die Tätigkeit. Es besteht kein Anspruch auf den exakt gleichen, alten Arbeitsplatz - außer es gibt eine vertragliche Vereinbarung dazu. Viele Arbeitgeber bieten problemlos die Möglichkeit, auf den ursprünglichen Arbeitsplatz zurückzukehren. Sie sollten aber darauf achten, das konkret zu vereinbaren und festzuhalten. Meret Matthes weist darauf hin, dass die Pause von der Erwerbsarbeit aus guten Gründen erfolgt sei und jeder die Möglichkeit bekommen solle, sich in Ruhe wieder einzuarbeiten.

Betreuung des Kindes organisieren

Zentral mit Blick auf die Rückkehr aus der Elternzeit ist die Betreuung des Kindes. "Die Organisation der Betreuung sollte so früh wie möglich erfolgen. Betreuungsplätze sind begehrt und oft rar", weiß Tanja Jakob, Bewerbungs- und Karriere-Coach.

Die Kita-Gebühren schwanken in Deutschland stark. Je nach Wohnort und Einkommen fallen null oder mehrere hundert Euro im Monat an, so das Institut der Deutschen Wirtschaft.

