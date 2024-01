Wie die Generation Z die Arbeitswelt verändert

Yaël Meier ist Anfang 20, führt eine erfolgreiche Beratungs- und Marketingagentur und ist zweifache Mutter. Sie sieht sich als Stimme der "Generation Z". 16.01.2024 | 4:09 min

"It's Britney Bitch" steht auf einer Kaffeetasse, an der Wand hängen Bilder der letzten Party, ein Karton mit Mate steht auf dem Tisch. In diesen Büroräumen saßen früher Beamte der Stadtpolizei Zürich, heute wirkt hier alles wie in einer Studenten-WG und dient als Co-Working-Space für mehr als 30 Mitarbeiter, die unter 30 Jahre alt sind.

Was ist anders an der Generation Z?

Allein im Vergleich zu den Millennials sei die Generation Z in einem ganz anderen Kontext aufgewachsen. Ein Leben ohne Internet und Smartphone für sie: unvorstellbar. Das präge den Blick auf die Welt. In der Wirtschaft hätten viele allerdings noch nicht verstanden, dass man mit statt über junge Menschen sprechen müsse. Dadurch gehe viel Potenzial verloren.

Generationenkonflikt am Arbeitsplatz

Gründerin: "Holt junge Menschen mit an den Tisch"

Eine bessere Work-Life-Balance, das würde nur noch in der alten Arbeitswelt als faul gelten. In der neuen Arbeitswelt sei das durch Effizienzsteigerungen und die technologische Entwicklung problemlos möglich, erklärt die Schweizerin. Ihre Botschaft ist daher klar: "Holt junge Menschen mit an den Tisch. Sei es in der Wirtschaft, der Politik in der gesellschaftlichen Themen."