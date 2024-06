Gebärmutterhalskrebs: Vorsorge durch HPV-Impfung

Nicht jede HPV-Infektion löst eine Krebserkrankung aus, denn in der Regel wird das Virus vom Immunsystem eliminiert. Geschieht dies nicht, kann das Gewebe entarten und wird zu einer Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs, dem Carcinoma in situ (CIS). Jährlich müssen sich zehntausende Frauen deswegen einer Konisation, einer kegelförmigen Entfernung von Gewebe am Gebärmutterhals, unterziehen. Dadurch steigt das Risiko für den Verlust der Gebärfähigkeit und für Frühgeburten . Mitunter muss die Gebärmutter samt Gebärmutterhals entfernt werden.