Duzen oder Siezen im Job: Welche Anrede angemessen ist

Wer wissen will, welche Kultur in einem potenziellen Unternehmen vorherrscht, schaut auf die Stellenanzeige. Hier werden mittlerweile Interessenten oft geduzt.Die Hochschule Osnabrück stellt in ihren Studien heraus, dass Bewerber, die in der Stellenanzeige geduzt werden, den Eindruck haben, das Unternehmen sei moderner aufgestellt und würde mitarbeiterorientiert führen.Beim Sie entstehe der Eindruck eines leistungsstarken Unternehmens, das Mitarbeitende aufgabenorientiert führt. Das Niveau der zu erwartenden Aufgaben schiene außerdem höher.