Privatinsolvenz: Wie Sie schuldenfrei werden können

In drei Jahren schuldenfrei - das ist mit einer Verbraucherinsolvenz, umgangssprachlich Privatinsolvenz genannt, möglich. Für Menschen, die ihre Schulden zu Lebzeiten nicht mehr begleichen können, ist es oft der einzige Ausweg. Ein großer Vorteil: Um schuldenfrei zu werden, brauchen die Schuldner kein Privatvermögen oder pfändbares Einkommen.

Hilfe von Beratungsstellen oder Anwälten

Bekommen Personen ihre Schulden nicht selbst in den Griff, können sie bei verschiedenen Beratungsstellen Hilfe erhalten. Schuldnerberatungen bieten zum Beispiel die Verbraucherzentralen oder Wohlfahrtsverbände wie die Caritas , das Deutsche Rote Kreuz oder die Arbeiterwohlfahrt an. Zudem gibt es Anwälte, die auf Schuldner- und Insolvenzberatungen spezialisiert sind.

Auf Rechnung, auf Raten, Pay Later: Beim Shopping sammeln sich schnell hohe Schulden an. Vier Menschen zeigen ihren Weg aus den Schulden.

Knapp sieben Millionen Menschen in Deutschland sind überschuldet – und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden die Zahl noch weiter massiv in die Höhe treiben.

Genaue Aufstellung der Schulden und des Vermögens

In der Beratung erfolge eine genaue Aufstellung der einzelnen Schulden und verschiedenen Gläubiger, so Roman Schlag. In diesem Zuge sei auch wichtig festzustellen, wie hoch das eigene Vermögen ist.