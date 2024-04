Stockende Absätze: Wissing: Nicht allein auf E-Autos setzen

Auf die Frage, wie die Bundesregierung es schaffen will, ihr erklärtes Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf die Straße zu bringen, sagte Wissing: "Das Ziel ist ein sehr ehrgeiziges Ziel." Überall in Europa sehe man, dass Elektrofahrzeuge nicht in der Masse gekauft werden, wie man es erwartet habe.