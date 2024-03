E-Auto: Ende der Förderung sorgt für Rabattschlacht

Nach den aktuellen Neuzulassungszahlen sind Elektroautos von rund 15 auf 11 Prozent gesunken. Ein Grund dafür ist der Wegfall der Kaufprämien. Deutsche Elektroautos sind zu teuer. Mit welchen Problemen die Autobauer zu kämpfen haben. 26.02.2024 | 3:40 min

Fünfstellige Rabatte für E-Autos

In Deutschland ist die Produktion zu teuer

Man müsse aufholen in puncto Kostenoptimierung, im Hinblick auf die Geschwindigkeit und Dynamik in den Unternehmen, nur so könne man auch künftig wettbewerbsfähig sein, sagt Reindl.

Sollte die nächste Anschaffung ein Elektroauto sein? Wir beantworten sie: die drängendsten und dringendsten Fragen zu vollelektrischen Autos. Ist unser Energiesystem gewappnet? 27.04.2022 | 26:49 min

Günstige Elektroautos sind die Ausnahme

Die Gegenwart ist eine andere. Beispiel VW e-up: Der Kleinste aus dem VW-Konzern kam vor rund zehn Jahren für 27.000 Euro auf den Markt. Er kostete am Ende knapp 30.000 Euro. Dann wurde die Produktion eingestellt. Ein Nachfolger kommt frühestens in zwei Jahren.

Der weltweit größte Hersteller von Elektroautos ist inzwischen der chinesische Autobauer BYD. In Bremerhaven hat heute ein erstes Frachtschiff mit 3000 Neuwagen an Bord angelegt. 26.02.2024 | 1:42 min

Wie können Kunden profitieren?

Wie sich ab April die Preise entwickeln werden, ist alles andere als sicher. Man könnte also - das werden die Hersteller nicht so gern hören - noch weiter abwarten, was das Jahr 2024 bringt an neuen E-Modellen. Und an Rabatten.