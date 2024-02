Gebrauchtes Elektroauto: Lohnt sich aktuell der Kauf?

Bisher machen E-Autos am Gebrauchtwagenmarkt nur einen geringen Anteil an.

Im Januar dieses Jahres haben laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) insgesamt etwa 527.000 gebrauchte Pkw den Besitzer gewechselt. Darunter waren demnach aber nur 9.229 gebrauchte Elektroautos , sprich rund 1,8 Prozent. Autoexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institute Bochum erklärt, dass der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos noch in der Nische sei und sehr überschaubar bleibe.

Von den insgesamt 49 Millionen Fahrzeugen in Deutschland seien 1,3 Millionen Elektroautos, also "ein paar Nadeln im Heuhaufen", meint Dudenhöffer weiter. Marktbeobachter sehen aber ein wachsendes Angebot gebrauchter E-Autos. So werden beispielsweise auf dem größten Online-Portal für Autos, "mobile.de", derzeit mehr als 60.000 reine Elektroautos angeboten.