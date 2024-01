Quartalsergebnisse von Tesla: E-Auto-Markt kühlt sich ab

So mancher Autohändler in Deutschland bietet seine gebrauchten Teslas auf dem Hof zu Schnäppchenpreisen an, weil sie nicht mehr so gefragt sind. Ähnliches sehen wir in den USA und China. Weiß man in den USA nicht, ob es nach den ausstehenden Wahlen im Herbst mit den staatlichen Förderungen der Biden-Administration weitergeht, laufen in China einige, wichtige Konjunkturmaßnahmen aus. Sie haben den Verkauf von E-Autos massiv angeschoben.