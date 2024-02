Tesla-Erweiterung: Die Bürger von Grünheide sagen Nein

Das Werk der Tesla-Gigafactory in Grünheide, Berlin-Brandenburg.

Der US-Elektroautobauer braucht dafür einen Bebauungsplan, und um den geht es letztendlich und die Entscheidung der Gemeinde. Wird sie zustimmen oder nicht? Die Bürgerbefragung ist für die Gemeindevertreter nicht bindend, aber sie zeigt die Stimmung in der Gemeinde.

Tesla plant eine Erweiterung seines Werks in Grünheide, was Kritik wegen Umwelt, Verkehr und Wohnen hervorruft. 08.01.2024 | 1:59 min

Auch Deutsche Bahn ist involviert

Und Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) hat in Gesprächen mit seinen Gemeindemitgliedern erfahren: "Einige haben mir gesagt, dass sie sich an die Bürgerbefragung halten wollen. Nun brauchen wir in der Gemeindevertretung keinen Bebauungsplan vorlegen, dem nicht zugestimmt wird."