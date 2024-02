Ablauf der Scheidung: Wer bekommt die Wohnung oder das Haus?

Gerichte sind bei einer Entscheidung nicht an die Eigentumsverhältnisse beziehungsweise die bisherige mietrechtliche Lage gebunden. Man kann Sie zwar nicht enteignen, wohl aber eine Wohnung, die Ihnen allein gehört, dem anderen Partner zuweisen. Das Wohl der Kinder steht dabei an erster Stelle. Die Lebenswelt der Kinder soll so stabil wie möglich bleiben - ohne Schulwechsel. Das Gericht wird in diesen Fällen in der Regel anordnen, dass derjenige, der die Kinder betreut , in der Immobilie bleiben darf.