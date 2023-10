Auch die rund 50 Tiertafeln in Deutschland haben regen Zulauf. So auch in München, wo allein rund 700 Haustierhalter unterstützt werden. Viele der Tiere lebten schon lange bei ihren Menschen, die durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder niedrige Rente in Not geraten sind, erklärt die Vorsitzende Andrea de Mello. Sie, aber auch Menschen, die in Lohn und Brot stehen, bekommen Unterstützung in Form von Futter und Sachspenden. Vor allem alte und chronisch kranke Tiere verursachten hohe Kosten. "Neuanschaffungen unterstützen wir nicht", erklärt de Mello.