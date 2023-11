Reform des Unterhaltsrechts: Buschmann will Eltern entlasten

Beide Eltern, so Justizminister Buschmann, sollen von der Reform profitieren. Ziel sei, mehr Gerechtigkeit beim Unterhalt. 25.08.2023 | 2:50 min

"Wir stellen uns die Frage, wer das alles ausrechnen soll", sagt der Ehrenvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe, Rainer Becker, zur geplanten Reform des Unterhaltsrechts. 25.08.2023 | 4:34 min

Berechnung von Kindesunterhalt: "Transparentes Rechenmodell" soll helfen

Nach Buschmanns Plänen soll es bei der Berechnung des Kindesunterhalts auch in Zukunft überwiegend darauf ankommen, was die Eltern an Einkommen verdienen. Allerdings soll ebenfalls berücksichtigt werden, in welchem Maß sich die Elternteile an der Betreuung des gemeinsamen Kindes beteiligen.