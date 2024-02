Beziehung: Warum viele zur Paartherapie gehen

Eltern, Freundschaft, Partnerschaft: Beziehungen, in denen es auch krachen oder kriseln kann. Wann lohnt es sich zu kämpfen? Sechs Menschen auf der Suche nach einer Antwort. 04.02.2024 | 28:41 min

"Ich kenne gefühlt niemanden, der noch nicht in Therapie war oder ist", sagt die 26-jährige Sonderpädagogin Mira in der aktuellen "Soll ich… ?"-Folge zur Frage: "Soll ich meine Beziehung retten?".

Tatsächlich ist Paartherapie unter jungen Erwachsenen ein Trend: 47 Prozent würden so versuchen, ihre Beziehung zu kitten, zeigt eine repräsentative Umfrage des ZDF unter 1.000 Frauen und Männern zwischen 25 und 34 Jahren.

Und jeweils mehr als ein Viertel der Befragten würden in eine andere Stadt umziehen oder auf Angewohnheiten verzichten. Junge Erwachsene sind also bereit, an ihren Beziehungen zu arbeiten. Zugleich haben fast drei Viertel (74 Prozent) der Befragten schon mindestens einmal Schluss gemacht.