Tipps für Fernbeziehung: Wie Liebe auf Distanz gelingen kann

Fernbeziehungen bedeuten viele lange Reisen und ein ständiges Warten auf das Wiedersehen. Paartherapeut Dr. Peter Wendl sieht jedoch auch Vorteile in diesem Beziehungsmodell. 20.07.2023 | 4:48 min

: Zu unterscheiden sind lange Trennungszeiten (wie beispielsweise bei Auslandseinsätzen, die über Wochen und Monate gehen) von regelmäßigen Wochenendbeziehungen. Eine Faustregel zur einfachen Orientierung kann so lauten: Paare, die regelmäßig länger getrennt sind von "Bett und Tisch", für Essen und Schlafen also, als sie zusammen sind, führen im Grunde psychologisch schon eine Fernbeziehung.

Statistisch sind diese schwer zu erfassen, da wir hier nur ungenaue Informationen erheben können. Denn viele Fernbeziehungspaare haben keine zwei Haushalte, sondern ein Partner/eine Partnerin schläft in den getrennten Zeiten in Hotels oder auch in Gemeinschaftsunterkünften (wie beispielsweise bei Soldatinnen und Soldaten in Kasernen).