SUV-Debatte: So sind Autos in den letzten Jahren gewachsen

Nun hat die Entscheidung über höhere Parkplatzgebühren für Besucher mit SUV in Paris den Fokus auf die Großfahrzeuge gelenkt - auch in Deutschland. Die Politik diskutiert in einigen Städten, wie beispielsweise in Hannover, das Parken für SUV zu verteuern . Kriterien dabei: Länge und Breite des Fahrzeugs.