China-Autobauer Xpeng launcht zwei E-Autos in Deutschland

Immer mehr chinesische Autobauer kommen nach Deutschland. Während BYD, Chery oder Nio schon da sind, wagt nun auch Xpeng den Sprung auf den deutschen Markt. Bislang kaum bekannt, auch an die Aussprache "Shaopong" wird man sich erst gewöhnen müssen.

Unterschätzen aber sollte man das Start-up, das nach Einschätzung von Stefan Bratzel, Direktor des Centers of Automotive Management (CAM), technologisch stark ist und zu einem der interessantesten fünf Autoherstellern aus China zählt, nicht. "Und", so Ferdinand Dudenhöffer vom Bochumer Center Automotive Research (CAR), "Xpeng kommt nicht als Billigheimer nach Deutschland."

Ab Juli greifen neue EU-Richtlinien zu Cyber-Sicherheit in Neuwägen, weshalb mehrere deutsche Autobauer die Produktion einiger Modelle einstellen müssen. Frank Bethmann berichtet.

Xpeng startet hochpreisig in Deutschland

Starten will man hierzulande mit einer Limousine, P7, und einem SUV, G9. Zwei E-Automodelle , groß, hochwertig verarbeitet, aber eben auch nicht für den kleinen Geldbeutel. Die Limousine wird geschätzt um die 50.000 Euro kosten.

Der G9 dürfte eher darüber liegen, wird von Xpeng als die neue Generation von Elektroautos angepriesen. Der fast fünf Meter lange SUV soll vor allem zwei Dinge beherrschen: schnelles Laden und autonomes Fahren. Innerhalb von nur fünf Minuten soll man genug Strom für 200 Kilometer laden können, so Xpeng. Wichtiger aber noch: In China gilt der G9 als eines der Serienfahrzeuge mit der am weitesten entwickelten KI für autonomes Fahren.