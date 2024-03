Batteriefabrik Northvolt: "Gamechanger" aus dem hohen Norden

In der Tat haben es die bislang unscheinbaren Gemeinden in der Nähe von Heide geschafft, den USA den Rang abzulaufen. Vorhandene Windkraftanlagen in der Region spielen einerseits eine Rolle. "Das hat den Unterschied gemacht gegenüber allen anderen Standorten in Europa", sagte Robert Habeck dem Nachrichtensender NDR-Info, als die Gemeindevertreter*innen der Ansiedlung der Fabrik zugestimmt hatten. Das zeige, dass die Industriestrategie und Klimaschutzstrategie eng miteinander verzahnt seien.