Wie BMW den E-Auto-Markt herausfordert

Bei seiner Jahrespressekonferenz meldet BMW einen Umsatz von 155 Milliarden Euro für das Jahr 2023. In Zukunft plant der Konzern eine verstärkte Investition in den Bau von E-Autos.

Deutsche Autobauer sind zur Zeit im E-Auto-Blues: In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 haben sie so wenig Elektrofahrzeuge verkauft wie zuletzt vor drei Jahren. Wer ein E-Auto wollte, kaufte es sich, als es noch eine staatliche Förderung dafür gab - das ist jetzt vorbei.

BMW zählt zu den erfolgreichsten E-Autobauern

Wenn man die Verkaufszahlen betrachtet, so fällt ein deutscher Autobauer bei den Absatzzahlen auf: BMW. Rund 26 Prozent aller weltweit verkauften Autos der BMW Group - also mit Mini zusammen - waren im letzten Quartal 2023 E-Fahrzeuge . Im Vergleich: Bei Deutschlands größtem Hersteller, Volkswagen , lag der Absatz im selben Zeitraum bei nur 14 Prozent.

BMW gehört damit zu den erfolgreichsten E-Autobauern weltweit, will allein in diesem Jahr 500.000 E-Fahrzeuge verkaufen. Bei der heutigen Jahrespressekonferenz machte BMW-Chef Oliver Zipse klar: Vollelektrische Fahrzeuge sollen künftig "zentraler Wachstumstreiber" sein. Wer die Ambitionen verstehen will, muss an den Stammsitz nach München gucken.