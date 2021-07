Wie Nachrüstung doch funktioniert

Zurück in Deutschland zeigte Frontal21, wie die Original-BMW-Hardware in das deutsche Modell montiert wurden. Der SCR-Katalysator passte perfekt, auch der AdBlue Tank ließ sich wie ein Legostein in das Fahrzeug einbauen. Prüfingenieur Thomas Schuster von der Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation (KÜS) überwachte das Experiment von Anfang an. Vor und nach der Nachrüstung wurden die Abgase gemessen. BMW selbst wollte an den Abgastests nicht teilnehmen. Das Ergebnis war eindeutig: Ohne Hardware war der BMW sehr schmutzig. Nach der Nachrüstung sanken die Stickoxid Emissionen deutlich, auf 219 mg/km.