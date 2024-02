Anklage-Woche bei Volkswagen: Scheiden aus China täte weh

Volkswagen hatte mal einen Mini-Skandal mit kleinen Äffchen. Die Versuchstiere mussten Abgase einatmen, was offenbar nicht alle überlebt haben. An die berühmten drei Äffchen fühlte man sich erinnert, als der ehemalige Volkswagen-Vorstandschef Martin Winterkorn in dieser Woche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig aussagen musste : Nichts gehört, nichts gesehen, und so richtig sagen wollte er auch nichts. Fest steht nur, dass der 76-Jährige den Abgasskandal von 2015 bisher ohne allzuviel juristische Blessuren überlebt hat.