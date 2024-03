Eigene Bestattung: Welche Verträge und Versicherungen helfen

Spätestens seit Corona beschäftigten sich die Menschen in Deutschland zunehmend mit der Vorsorge für ihr Ableben, sagt Stephan Neuser vom Bundesverband Deutscher Bestatter. Die Planung der eigenen Beerdigung entlastet Angehörige und stellt sicher, dass die eigenen Wünsche respektiert werden.

Bestattungsvorsorgevertrag erleichtert die Planung

Das Bestattungsunternehmen erstellt in der Regel zudem einen Kostenvoranschlag und macht damit die Bestattungsfinanzierung besser planbar. Wer sich nicht nur organisatorisch, sondern auch finanziell zu Lebzeiten um die eigene Bestattung kümmert, erspart den Hinterbliebenen die Kostenbelastung. Das kann helfen, Streit zwischen den Angehörigen zu vermeiden.

Wo möchte ich bestattet werden? Wie möchte ich bestattet werden (Erd- oder Feuerbestattung)? Was für ein Grab möchte ich (anonym, pflegearm, Wahlgrab)?

Kosten für eine Bestattung einschätzen

Zwei Wege für die finanzielle Planung

Wenn Verstorbene keine finanziellen Mittel für ihre Bestattung hinterlassen, müssen die Erbenden dafür aufkommen. Wer vorsorgen will, kann das in der Regel über einen Treuhandvertrag oder eine Sterbegeldversicherung machen.

Bei einem Treuhandvertrag hinterlegt der Vorsorgende per Einmalzahlung einen bestimmten Geldbetrag bei einem Treuhänder oder einer Treuhandgesellschaft, die das Geld sicher verwaltet. Im Todesfall fließt das Geld an das Bestattungsunternehmen, um die Kosten der Bestattung zu decken.

Eine Sterbegeldversicherung ist eine spezielle Art der Lebensversicherung zur Deckung der Bestattungskosten. Mit monatlichen Beiträgen an eine Versicherungsgesellschaft stellt der Vorsorgende sicher, dass die Angehörigen im Todesfall eine vorab festgelegte Summe für die Bestattung erhalten.

Als Treuhandeinlage und Sterbegeldversicherung ist das Geld zweckgebunden angelegt. Es ist damit vor dem Zugriff Dritter oder (etwa im Falle einer finanziellen Notlage) dem Zugriff des Sozialamts geschützt. So muss es nicht erst aufgebraucht werden, bevor Sozialleistungen in Anspruch genommen werden können. "Allerdings muss die Höhe der Summe für Sozialgerichte und Sozialämter als angemessen angesehen werden", sagt Philipp Wolf, Versicherungsreferent bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz . Darüber hinaus sei das Geld theoretisch pfändbar.

Sterbegeldversicherung versus Treuhandvertrag

Eine Sterbegeldversicherung mache in jüngerem oder in mittlerem Alter Sinn, so Stephan Neuser vom Bund Deutscher Bestatter e.V. Dann seien die Beiträge noch gering. Im letzten Lebensabschnitt lohne sich das eher nicht, da die Beiträge sich nach der Wahrscheinlichkeit des Ablebens richten und dementsprechend hoch seien, erklärt der Experte.