Rentenexperte zu Ampelplänen: Junge werden zu stark belastet

Dass sich die Jugendverbände von Grünen und FDP einig sind, ist nur sehr selten der Fall. Das Rentenpaket der Ampel ist so ein Fall. "Was die Bundesregierung da jetzt mit dem Rentenpaket II vorgelegt hat, ist im Prinzip Augenwischerei, weil das wahnsinnig viele Fragen überhaupt nicht beantwortet", sagt die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Svenja Appuhn, gegenüber ZDFheute.

Zwei Vertreterinnen der Jungen, ein Problem: Das neue Rentenpaket der Regierung sei ein Geschenk an die Älteren und zusätzliches Gewicht auf dem Rücken der Jungen.

Versprechen der Regierung: Gleiches Rentenniveau bis 2039

Im Kern geht es um ein Versprechen. Bis 2039, bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts, will die Regierung das sogenannte Rentenniveau festschreiben . Dieses Rentenniveau ist eine statistische Größe, die das Verhältnis einer angenommenen Standard-Rente zur Lohnentwicklung darstellt.

Schon jetzt garantiert der Staat, dass dieses Niveau nicht unter 48 Prozent fällt. Und er soll es, so der Plan, auch noch 15 weitere Jahre garantieren - trotz allem. Trotz Verrentung der enorm vielen Babyboomer , trotz höherer Lebenserwartung, trotz deutlich weniger Jungen, die dann Beiträge zahlen.

Rentenpaket: Fair oder zu viel?

Arbeitsminister Hubertus Heil SPD ) feiert die Haltelinie bis 2039 als großen Erfolg und als Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Bei der Vorstellung des neuen Rentenpakets sagt er:Die Menschen, die in Deutschland hart arbeiten, die heute Beiträge zahlen, müssen sich auch in Zukunft auf die gesetzliche Rente verlassen können."

Tatsächlich kann die Garantie für mehr Gelassenheit und Vertrauen bei denjenigen sorgen, die die Rente schon mehr oder weniger in Sicht haben. Aber das hat seinen Preis. Um das System am Laufen zu halten, müssen die Beitragssätze für jeden Beschäftigten steigen. Durch die Garantie des Rentenniveaus fällt dieser Anstieg noch höher aus. Heute liegt der Beitragssatz bei 18,6 Prozent - im Jahr 2035 rechnet das Arbeitsministerium mit 22,3 Prozent.

Wirtschaftsweiser Werding: Viel Last für die Jungen

Martin Werding ist Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschaft, also ein sogenannter Wirtschaftsweiser und der Rentenexperte im Gremium. Für ZDFheute rechnet Werding vor, was das garantierte Rentenniveau die Beitragszahler künftig kosten könnte. Bis zum Jahr 2045 geht er von einer addierten Mehrbelastung von 520,5 Milliarden Euro aus. Ein sehr, sehr teures Versprechen also.