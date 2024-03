Neues Rentenkonzept: Was bringt die Aktienrente?

Dabei lohnt ein Blick ins Ausland. In Schweden ist man deutlich weiter. Dort legen die Beschäftigten seit Ende der 1990er Jahre 2,5 Prozent ihres Lohnes am Kapitalmarkt zu einem großen Teil in Aktien an. Der dortige Såfa-Fonds, der von mehr als fünf Millionen Schweden für die Prämienrente genutzt wird, hat in den vergangenen 20 Jahren eine Rendite von jährlich knapp zehn Prozent erwirtschaftet.