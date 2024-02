Anleihen: Tipps für das Investment zum Vermögensaufbau

Tipps zum Vermögensaufbau : Wann sich Anleihen als Investment lohnen

von Svetlana Leitz 29.02.2024 | 06:17 |

Während sich immer mehr Anleger trauen, in Aktien zu investieren, stehen Anleihen weiterhin eher am Rande der Aufmerksamkeit. Zu Recht? Was zum Thema wichtig ist.