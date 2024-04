Mietpreisbremse: Vermieter tricksen mit Möblierungszuschlag

In den letzten Jahren ist der Anteil möblierter Wohnungen in deutschen Großstädten rasant gestiegen. Jede dritte Wohnung in den fünf größten Städten wird laut Immobilienportal Immoscout24 möbliert angeboten. Der Anteil möblierter Wohnungen war im vierten Quartal 2023 in Frankfurt am Main mit 41 Prozent am höchsten, gefolgt von Berlin mit 35 Prozent.