Großstädte: Hohe Mieten erschweren Ringen um Fachkräfte

Manche Beschäftigten ziehen die Reißleine. Elf Prozent haben laut Umfrage schon den Job wegen zu hoher Mieten in der Region gewechselt - in der Gruppe von 18 bis 34 Jahren sind es 17 Prozent. Darüber nachgedacht hat bereits ein Drittel - bei den Jüngeren waren es 41 Prozent. Besonders hoch ist die Wechselbereitschaft in Berlin : In der Hauptstadt haben 19 Prozent wegen hoher Mieten den Arbeitsplatz gewechselt, 36 Prozent dachten darüber nach. Noch höher war der Anteil nur in Stuttgart mit 38 Prozent.