Sozialer Wohnungsbau: Was man vom Wiener Modell lernen kann

Im Gegensatz zu Wien hat Deutschland eine komplexere Situation im sozialen Wohnungsbau. Während in den Nachkriegsjahren eine große Anzahl von Sozialwohnungen gebaut wurde, hat sich die Situation in den letzten Jahrzehnten verändert, insbesondere durch die Privatisierung von sozialem Wohnungsbau. In vielen deutschen Städten wurden Sozialwohnungen in den letzten Jahren an private Investoren verkauft, was zu steigenden Mieten und einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum geführt hat.