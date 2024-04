Alternative Suchmaschinen: Wie man anonym im Internet surft

Sie sind also nicht nur im normalen Web erreichbar, sondern auch mit dem TOR-Browser. Zum Beispiel Duckduckgo . Diese Suchmaschine sammelt ebenfalls keine persönlichen Daten für die Profilbildung, der Suchmaschinenbetreiber sitzt aber in den USA Deshalb unterliegt er den entsprechenden Sicherheitsgesetzen, die sich ungünstig auf den Datenschutz auswirken können. Dem kann allerdings entgehen, wer Duckduckgo via TOR-Browser nutzt.Absolut anonym und als reine "Darknet-Suchmaschinen" arbeiten Torch Submarine oder Ahmia , die Server mit der Top-Level-Domains .onion auswerten. Ahmia ist ebenfalls über Ahina.fi erreichbar.Wie alle Webadressen mit der Top-level-Domain .onion sind auch die "Darknet"-Suchmaschinen nur über den TOR-Browser erreichbar.