Job-Scamming: Betrug in Karrierenetzwerken erkennen

Wer in den Job startet oder Karriere machen möchte, kommt an Business-Portalen wie Linkedin und Xing kaum vorbei. Die Netzwerke gelten als seriös - aber auch dort lauern Gefahren.

Viele Verbraucher nehmen Netzwerke wie Linkedin, Xing und Co. im Gegensatz zu beispielsweise Facebook oder Instagram, nicht als soziale Medien wahr, sondern schreiben diesen Plattformen eine besondere Seriosität zu.

Betrugsmasche 1: Verlockende Stellenangebote

Falsche Stellenangebote sind ein gängiger Trick, mit denen Kriminelle versuchen, an das Geld von Arbeitssuchenden zu kommen. Der angebotene Job klingt zunächst verlockend gut: attraktive Konditionen - zum Beispiel keine festen Arbeitszeiten oder kein vorgegebener Arbeitsort - oder die Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen. Getarnt ist der Betrug oft als Teilnahme an einem Marktforschungsprojekt, etwa als "Mystery Shopper" (Testkäufer) oder Produkttester.

Wer darauf hereinfällt, wird dazu aufgefordert, im eigenen Namen verschiedene Bankkonten zu eröffnen. Darüber soll Geld empfangen und überwiesen werden. In Wahrheit dienen diese Geldtransfers aber der Geldwäsche. Betroffene können sich als Kontoinhaber*innen selbst damit strafbar machen, erklärt das Bundeskriminalamt (BKA). Außerdem könnten persönliche Daten im Internet landen und für Straftaten im In- und Ausland missbraucht werden.

Christoph Stanek, Pressesprecher der Xing-Muttergesellschaft New Work SE

Es gibt immer wieder vereinzelt Versuche über gefälschte Stellenanzeigen an Nutzerdaten zu gelangen. Aber wir nehmen dieses Thema bei Xing sehr ernst und versuchen unsere Nutzer bestmöglich zu schützen.

Die Software erkenne automatisiert den Großteil von betrügerischen Accounts, so Christoph Stanek, Pressesprecher der Xing-Muttergesellschaft New Work, weiter. Linkedin gibt an, 99,4 Prozent der als Spam oder Scam erfassten Inhalte und 99,6 Prozent der Fake-Accounts zu erkennen und zu entfernen, noch bevor diese von den Mitgliedern gemeldet würden.