Karriereplanung: Vom Berufseinstieg bis zur neuen Karriere

Mehr als 130 Ausbildungsberufe gibt es allein im Handwerk. Mit einer Berufsorientierung kann man schauen, welche Möglichkeiten es gibt. "Junge Leute sollen sich ausprobieren und herausfinden, was ihren Talenten entspricht, was sie erfüllt und womit sie später ihr Geld verdienen wollen", sagt Jochen Ritter, Leiter Nachwuchsförderung der Handwerkskammer zu Leipzig. Je mehr Kontakte man mit der Berufspraxis habe, desto leichter falle am Ende die Entscheidung. Wer sich erst einmal allein auf die Suche nach dem idealen Karriereweg im Handwerk machen möchte, kann den Berufe-Checker nutzen.