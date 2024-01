Glücksskala: Deutsche zählen zu den Unzufriedensten in EU

Die Deutschen zählen zu den am wenigsten zufriedenen Bürgern in der EU . Laut vergleichender Daten, die das europäische Statistikamt Eurostat veröffentlichte , gaben die Deutschen 6,5 Punkte auf einer von 0 bis 10 reichenden Skala für allgemeine Lebenszufriedenheit. Lediglich Bulgarien liegt mit 5,6 Punkten noch darunter.

So glücklich sind die EU-Bürger

Der Mittelwert in den 27-EU-Staaten beträgt 7,1. In zwei Dritteln der Mitgliedstaaten fiel der Wert höher oder gleich dieser Marke aus.

Die glücklichsten EU-Bürger leben in Österreich

Am zufriedensten äußerten sich Bewohner der Alpenrepublik Österreich mit 7,9 Punkten - auf gleichbleibend hohem Niveau seit Beginn der Bewertung 2013. Es folgen Finnland, Polen und Rumänien (jeweils 7,7) sowie Belgien und die Niederlande (beide 7,6).

Zum Trio der am wenigsten Begeisterten gehört neben Bulgarien und Deutschland auch Griechenland (6,7). Während jedoch in Griechenland die Lebenszufriedenheit im vergangenen Jahrzehnt um 0,5 Punkte und in Bulgarien sogar um 0,8 Punkte stieg, sank sie bei den Deutschen um 0,8 Punkte - der stärkste Rückgang unter allen EU-Staaten.